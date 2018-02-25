3 أرقام قياسية لهاري كين بعد تسجيله أمام بالاس

كتب- محمود السيد:

قاد هاري كين، فريقه توتنهام لفوز صعب على كريستال بالاس بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الـ28 من منافسات الدوري الإنجليزي التي أقيمت اليوم.

وشهد فوز توتنهام على بالاس بعض الأرقام القياسية التي سجلها هاري كين باسمه، التي جاءت على النحو الآتي:

1- هاري كين يعادل ديديه دروجبا بتسجيل 24 هدفا في 34 ديربي لمدينة لندن، عقب إحراز الفيل الإيفواري 23 في 64 مباراة.

2- أهداف هاري كين في الموسم الجاري أهدت توتنهام 14 نقطة أكثر من أي لاعب في الدوري الإنجليزي.

3- سجل هاري كين 9 أهداف في آخر 10 مباريات مع توتنهام وأحرز 35 هدفا في كل البطولات هذا الموسم معادلا رقمه في الموسم الماضي.

ويتصدر هاري كين قائمة هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري برصيد 24 هدفا بفارق هدف عن الدولي الوطني محمد صلاح.

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