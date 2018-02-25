تواصل أعمال صيانة وتحسين جسر زليتن

تتواصل ببلدية زليتن، أعمال صيانة وتحسين جسر المدينة على الطريق الساحلي بتنفيذ شركة التألق المعماري وإشراف ومتابعة مكتب المشروعات ببلدية زليتن.

ونقل المكتب الإعلامي للبلدية عن المهندس المشرف على المشروع، عبدالله عاشور، قوله إن الشركة استلمت المشروع يوم 20 فبراير الجاري، مشيراً إلى ان مدة العقد ستكون 120 يوم، و أن أعمال الصيانة والتحسين ستشمل معالجة الهبوطات وحديد الحماية بمواصفات عالية وخرسانة الحماية والبلاطة الخرسانية الجانبية والطلاء إضافة إلى تحسين غرف التفتيش على الجسر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية