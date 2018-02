مصر تؤكد دعمها لبناء جيش ليبي موحد بمؤتمر بروكسل الدولي

المتوسط:

صرح نائب وزير الخارجية المصرية، بأن بلاده أكدت خلال مؤتمر بروكسل الدولي لدعم الساحل الأفريقي، على دعمها الكامل لدول الساحل الأفريقي لتمكينها من مجابهة خطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وعبرت من هذا المنطلق عن دعمها لجهود التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في ليبيا ومساهمتها الفاعلة في جهود بناء جيش ليبي موحد، فضلاً عن الانخراط الفعلي في بناء القدرات الأمنية والدفاعية لدول الساحل من خلال الدورات التدريبية التي توفرها وزارة الدفاع واستعدادها لزيادة مساهماتها ببعثة الأمم المتحدة في مالي.

وكانت مصر قد شاركت مساء أمس في مؤتمر بروكسل الدولي لدعم الساحل الأفريقي بوفد رفيع المستوى من وزارتي الخارجية والدفاع برئاسة السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية.

وحضر الاجتماع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي وكل من مالي وتشاد والنيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو. “G5” .

وافتتح أعماله “جان كلود يونكر” رئيس المفوضية الأوروبية و” فيدريكا موجيرينى ” الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسية الأمنية للاتحاد الأوروبي و”موسى فكى” رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ووكيل سكرتير عام الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام.

