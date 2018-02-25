أسينسيو جاهز لغزو فريقه السابق مع ريال مدريد.. الثلاثاء

كتب- محمود السيد

عاد فريق ريال مدريد الإسباني، للتدريبات صباح اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة إسبانيول يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الـ26 من منافسات الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن ماركو أسينسيو شارك في التدريبات الجماعية عقب غيابه عن لقاء ديبورتيفو ألافيس أمس الذي انتهى 4-0، بسبب مشكلات في الأسنان.

وأضافت الصحيفة أن أسينسيو سيكون جاهزًا للمشاركة مع ريال مدريد أمام إسبانيول يوم الثلاثاء المقبل.

في سياق منفصل، ذكرت الصحيفة أن الرباعي المصاب توني كروس ولوكا مودريتش ومارسيلو وخيسوس باييخو واصلوا تدريباتهم للتعافي من الإصابة.

كان أسينسيو قد سجل ثنائية في فوز ريال مدريد على ليجانيس 3-1 في الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن أسينسيو قضى موسما 2015-2016 معارًا من ريال مدريد لإسبانيول قبل عودته بقرار من زيدان في يونيو 2016.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا