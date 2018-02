“عقيلة صالح” يلتقي قبيلتي الفوايد والدرسة لبحث مستجدات الأوضاع بالبلاد

خاص – المتوسط

التقى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح وفدا من قبيلة الفوايد بمقر إقامته بمدينة القبة لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي عبد الكريم المريمي، في تصريح لـ ” المتوسط” إن وفد قبيلة الفوايد أكد دعمه ومساندته لمجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، كما أعلنت القبيلة دعمها للقوات المسلحة بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر.

كما التقى عقيلة، عددا من أعضاء المجلس الأعلى الاجتماعي لقبيلة الدرسة، حيث جرى النقاش حول التعريف بالمجلس الاجتماعي لقبيلة الدرسة من حيث تكوينه ومهامه.

من جانبه، أكد المجلس الأعلى الاجتماعي لقبيلة الدرسة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال اللقاء، دعم ومساندة قبيلة الدرسة لمجلس النواب، معربين عن مباركتهم لكل الخطوات والقرارات الوطنية التي اتخذها مجلس النواب خدمة للصالح العام، وكذلك للجيش الوطني بقيادة خليفه حفتر.

وقدّم المجلس التهاني للقوات المسلحة، على الانتصارات التي حققتها في حربها على الإرهاب في بنغازي وفي المحاور الأخرى بجميع أنحاء ليبيا.

