ورشة عمل مشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة البترول المصرية في القاهرة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أنطلقت في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، فعاليات ورشة عمل التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة البترول المصرية والتي ستستمر لمدة يومين متتاليين يعقبها زيارات ميدانية لبعض الشركات المتخصصة.

ويشارك في هذه الورشة وفد من المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة عضو مجلس الإدارة جاد الله حمد العوكلي ورؤساء لجان ومديرون عامون ومختصون من عدد من الشركات التابعة لها.

وتهدف الورشة إلى تأكيد أواصر التعاون المشترك واستعراض الفرص المتاحة بين البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات والاستفادة من الكوادر البشرية والمساهمة في تطوير البنية التحتية لقطاع النفط والغاز في ليبيا في مجالات تنفيذ المشاريع في مجالات التصنيع والتكرير والصيانة والتدريب وغيرها.

وقدمت عدد من الشركات المصريةخلال ورشة العمل، عروضا للتعريف بنشاطاتها وأوجه التعاون المقترحة بين البلدين في قطاع النفط والغاز.

كما قدمت المؤسسة الوطنية للنفط عروضا استعرضت نبذة عن المؤسسة والمشاريع المقترحة وبعض المنشآت الصناعية والحقول المتضررة ودراسة إعادة تأهيلها.

تأتي ورشة هذا العمل وفق اتفاق مسبق بين وزارة وهئية البترول المصرية والمؤسسة الوطنية للنفط عقب الاجتماع المشترك الذي عقد في شهر نوفمبر الماضي بين رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ووزير البترول والثروة المعدنية طارق المُلا.

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