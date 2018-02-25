ماذا في لقاء عقيلة صالح بوفد قبيلة الفوايد ؟

صرح المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي لمراسل بوابة أفريقيا الإخبارية بطبرق بأن رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عيسى وفدا من قبيلة الفوايد بمقر اقامته بمدينة القبه.

و نوقش خلال هذا اللقاء عدة موضوعات تتعلق بأخر المستجدات في الشأن السياسي والاقتصادي والامني في البلاد واكد وفد قبيلة الفوايد دعمه ومساندته لمجلس النواب برئاسة المستشار عقيله صالح عيسى وهو الجهة الشرعية التى انتخبها الشعب الليبي وكذلك دعمهم للجيش الوطني بقيادة القائد العام المشير خليفه بالقاسم حفتر.

كما التقى المستشار عقيله صالح عددا من اعضاء المجلس الاعلى الاجتماعي لقبيلة الدرسه حيث تم النقاش حول التعريف بالمجلس الاجتماعي لقبيلة الدرسه من حيث تكوينه ومهامه واكد المجلس الاعلى الاجتماعي لقبيلة الدرسه رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عيسى خلال هذا اللقاء دعم ومساندة قبيلة الدرسه لمجلس النواب برئاسة المستشار عقيله صالح عيسى ويباركون كل الخطوات والقرارات الوطنية التى اتخذها مجلس النواب خدمة للصالح العام وكذلك للجيش الوطني بقيادة القائد العام المشير خليفه بالقاسم حفتر ويقدمون لهم التهنئة والتحية على الانتصارات التى حققها الجيش الوطني فى حربه على الارهاب في بنغازي وفي كل المحاور الاخرى في كل انحاء ليبيا

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