مجلس شيوخ ليبيا يحذّر من أجندات تسعى إلى تغيير ديموغرافي في الجنوب

طالب رئيس الأمانة العامة لمجلس شيوخ ليبيا أيوب الشرع, في اتصال مع “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الأحد, بوقف ما أسماه ب “الأجندات” التي تسعى إلى تغيير ديموغرافي في في الجنوب الليبي والزج بقبائل المنطقة في صراعات قد تؤدي إلى المساس بوحدة البلاد.

وأشار الشرع إلى أن الأمانة العامة لمجلس شيوخ ليبيا تتابع تطوّرات الصراع الحاصل منذ نحو أسبوعين بين قبيلتي التبو وأولاد سليمان.

وأعرب الشرع عن أسف الأمانة العامة لمجلس شيوخ ليبيا للغياب التام للدولة الليبية في منطقة الجنوب, بما في ذلك حكومتي الوفاق والمؤقتة ومجلس النواب.

وشدّد على أن ما تشهده مدن جنوب ليبيا من صراعات مستمرة منذ 7 سنوات يتطلب التدخل الفوري لتنفيذ بنود كافة الاتفاقيات الموقعة في السابق بين القبائل في هذه المنطقة ووقف الصراعات بينها.

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