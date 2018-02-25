ندوة علمية بأوجلة حول الطاقات المتجددة ومكافحة التصحر

نظمت المكتبة المركزية بمدينة أوجلة، اليوم الأحد، الندوة العلمية الأولى حول الطّاقات المتجددة والتنمية المكانية في مكافحة التّصحر والهجرة.

وأوضح المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي أوجلة، أن الندوة شهدت مشاركة أكثر من 40 شخصية من أصحاب الشركات الخاصة في مجال الطاقة، وباحثين، وأساتذة بالكليات الليبية، وعدد من المستثمرين، وأصحاب المشاريع، وتضمنت 3 صالونات علمية بحثية طرح فيها عدد من الورقات البحثية في خطط دعم زراعة الأشجار الصحراوية للتنمية الصناعية، وتفعيل القوانين، واستحداث التشريعات التي تشجع على الاستثمار وتوطين محطات الطاقة الشمسية الاستثمارية بالبلديات.

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