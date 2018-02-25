خارجية الوفاق عمل السفارة التركية في طرابلس سيساهم في عودة شركاتها

قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة: إن عودة عمل السفارة التركية في طرابلس، والعمل على استئناف رحلات الخطوط الجوية التركية في ليبيا سيساهم في عودة الشركات إلى ليبيا واستكمال المشاريع المتوقفة منذ 2011.

وأضاف سيالة أن الأوضاع الأمنية التى تمر بها معظم المدن الليبية في الوقت الحالي جيدة وتعتبر مواتية لعودة الشركات التركية لاستئناف أعمالها المتوقفة في البلاد، وفق ما نقلته قناة ليبيا الأحرار.

وكان رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية الليبي التركي مظفر اكسوي، قد قال: إن عودة الشركات التركية إلى ليبيا، مرتبط بوجود جهة قادرة على إصدار القرار فيها.

وأوضح أكسوي في كلمة له بالمؤتمر الاقتصادي الليبي التركي في اسطنبول السبت، استعداد بلاده للتعاون مع ليبيا، مبديا استعداد مستشفيات بلاده لتطوير القطاع الصحي في ليبيا، في حال قامت الدولة الليبية بتسوية مالية ودفع ما عليها من ديون للمستشفيات التركية.

يُذكر أن أن الشركات التركية المستثمرة في ليبيا، غادرت البلاد في عام 2011 على خلفية اندلاع ثورة السابع عشر من فبراير آنداك، وتعتبر تركيا من أكبر الدول المستثمرة في ليبيا بمختلف المجالات.

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