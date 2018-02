«العامة للكهرباء» تعلن تعرض أحد موظفيها للاعتداء المسلح

المتوسط:

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، تعرض مساعد المدير التنفيذي لشئون الخدمات المساندة لاعتداء مسلح من قبل مجهولين بمنطقة الفرناج، الجمعة الماضية حيث تم سرقة سيارته المملوكة للشركة.

وأكدت الشركة، في بيان تحصلت المتوسط على نسخة منه، اليوم الأحد، أنه على الفور تم إبلاغ الجهات الأمنية بالحادثة واسترجاع السيارة.

وتوجهت إدارة الشركة، بالشكر والتقدير لكافة الجهات الأمنية بتتبع لاسترجاع السيارة، خاصة العميد عبدالله الفيتوري والعقيد سالم عمر عويد من الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية ونور الدين النعاس والقوة المساندة وملازم أول ماجد الوحيشي والقوة العسكرية التابعين للكتيبة الثامنة المتمركزة في الوادي الحي.

