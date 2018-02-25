السويحلي: أخاطب الليبيين وليس العاجزين الذين يدّعون السلطة

انتقد رئيس المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، مسألة إغلاق حقل الفيل النفطي، والضغوط التي تمارس ضد المؤسسة الوطنية للنفط من طرف من وصفهم بـالـ “مجموعات المسلحة” الهادفة إلى تحقيق “صفقات وعمولات”.

وقال السويحلي في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر” الثمن ندفعه جميعا من مصدر رزقنا الوحيد، هل نسكت وتتكرر كارثة “الجضران” في الموانئ النفطية عام 2013؟ لا مجال لذلك، يجب أن نتصدى ونوقف هذا العبث، أنا أخاطب الليبيين وليس العاجزين الذين يدّعون أنهم سلطة”، بحسب تعبيره.

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