اجتماعات فنية بتونس حول الرؤية الشاملة لأعمار سرت

اختتمت بالعاصمة التونسية “تونس” اجتماعات فنية لمجموعة من المهندسين في مجال تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية، وبناء قواعد المعلومات للمناطق المتضررة ضمن خطة إعداد الرؤية الشاملة لأعمار مدينة سرت.

وأوضح المسؤول الإعلامي للبلدية محمد الأميل في تصريحات لبوابة أفريقيا الأخبارية، أن الاجتماعات عقد بحضور هنية أبوخريص عضو المجلس البلدي سرت، وعمار العباني مدير مكتب التخطيط، والصديق بن اسماعيل مسؤول قطاع المرافق، وأمحمد المعداني رئيس لجنة حصر الأضرار، مشيرا إلى أنها تأتي استكمالا للتنسيق والعمل المشترك بين بلدية سرت مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وأضاف الأميل أن هذا العمل يأتي في إطار الاستفادة من خبرات المنظمات في الرصد السريع المتعدد القطاعات، وتقييمات المدن والاستفادة من الخبرات الدولية في الرفع من كفاءة المهندسين وتطبيق النظم الحديثة في حصر وتقييم الأضرار، كاشفا أنه تم إعداد مجموعة خرائط للمدينة موضحا عليها المناطق المتضررة والمرافق الإدارية والخدمية وشبكات المياه والكهرباء والمرافق التعليمية مما يساهم في بناء ودعم قواعد المعلومات.

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