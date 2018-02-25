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مركز سبها الطبي يعلن حالة الطوارئ القصوى ويناشد جميع العناصر الطبية الإلتحاق بأعمالهم

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلنت إدارة مركز سبها الطبي حالة الطوارئ القصوى وذلك نظراً للأحداث التي تمر بها المدينة، مناشدةً جميع العناصر الطبية والطبية المساعدة بضرورة الحضور والإلتزام والإلتحاق بأعمالهم.

ونوّهت إدارة مركز سبها الطبي في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه إلى أنه تم فتح الباب الخلفي للمركز مقابل سوق العام بمنطقة القرضة.

وفي ذات السياق عقد اليوم الأحد في مركز سبها الطبي إجتماعاً بين إدارة المركز والمجلس البلدي سبها لمناقشة آخر المستجدات بالمركز الطبي.

يشار الى أن عميد بلدية سبها حامد الخيالي قد أعلن اليوم الاحد احتلال مطار مدينة سبها من قبل مرتزقة افارقة وأن هذه القوة المدججة بالاسلحة تسعى لاقتحام قلعة سبها والسيطرة عليها

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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