السويحلي: الهدف من توقف حقل الفيل النفطي إتمام صفقات وعمولات بعينها

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة “عبد الرحمن السويحلي” أن ماحدث من اقفال لحقل الفيل النفطي من قبل جماعات مسلحة تمارس الضغط بقوة على القطاع النفطي ماهي الا محاولات من أجل خدمة اجندات بعينها بغرض إتمام صفقات وعمولات.

وأكد السويحلي عبر تغريده على صفحته الرسمية بتويتر، بأن الليبين هم المتضررين الوحيدين من ذلك المشهد، معربا عن تخوفه من تكرار سيناريو “الجضران” في الموانئ النفطية عام 2013.

ودعا السويحلي، الليبين كافة بضرورة التحرك الفوري والعاجل من أجل وقف هذا العبث، قائلا ” أنا أخاطب الليبيين وليس العاجزين الذين يدّعون أنهم سلطة!”، بحسب تعبيره.

