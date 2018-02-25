وكيل شؤون العمل بالحكومة المؤقتة يبحث مع بلدية درنة مشاكل النازحين

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث وكيل شؤون العمل والشؤون الاجتماعية بوزارة العمل بالحكومة المؤقتة عيسي العيساوي، اليوم الأحد، مع رئيس المجلس التيسيري لبلدية درنة عبد المنعم الغيثي، حزمة من المواضيع المهمة المتعلقة بالمدينة، من بينها مشاكل نازحي مدينة درنة بعدة مناطق متفرقة في البلاد واليه توفير الاحتياجات الانسانية العاجلة والفعلية للنازحين والمهجرين قصراً.

واستعرض الطرفان مناقشة آلية اعتماد الكشوفات النهائية للنازحين من قبل مكتب العمل والشؤون الاجتماعية درنة لتسهيل وتمكين وزارة العمل من أداء التزامها وفق الحصر النهائي للنازحين خلال عام 2018 ، وسُبل تذليل المشاكل والصعوبات التي تواجهها نتيجة الأحداث التي تشهدها درنة

وأفاد رئيس المجلس التيسيري لبلدية درنة أنه تم الاتفاق على إعداد حصر جديد للنازحين خلال العام الحالي وإعداد كشوفات إضافية ووضع تصور كامل للاحتياجات الأساسية والمتطلبات الضرورية لأهالي مدينة درنة .

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