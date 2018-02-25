الكلية العسكرية تقيم ندوة علمية حول معركة الأسلحة المشتركة

توكرة 25 فبراير 2018 (وال)- عقد بمقر الكلية العسكرية توكرة ندوة بعنوان معركة الأسلحة المشتركة وبالتنسيق مع السلاح الجوى والسلاح البحري والدفاع الجوى والقوات البرية .

وأقيمت الندوة أمس السبت برئاسة آمر الكلية العسكرية اللواء هاشم بورقعه .

وتخلل الندوة عدة محاور أبرزها , مقدمة عن القوات البرية الــــوســــــائــــط والمـهـــــــــــــــام، ومقدمة عن القوات الجوية الـــوســــــائـــط والمهام، ومقدمة عن القوات الدفاع الجوى وسائط الدفاع الجوى والمهام، ومقدمة عن القوات البحرية الــوســــائــــط والمـهــــــــــــــــام، بالإضافة إلى تنظيم التعاون بمعـركــة الأسلحة المشــتركــــــــــــــة. (وال – توكرة) ع م

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