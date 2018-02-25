انفجار أسطوانة غاز بأحد المنازل ببلدية سلوق

سلوق 25 فبراير 2018 (وال) – نفي شاهد عيان لوكالة الأنباء الليبية الأخبار التي تم تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بوقوع عمل إرهابي في بلدية سلوق .

وأوضح الشاهد أن صوت الانفجار الذي سمع بالبلدية كان ناتج عن انفجار أسطوانة غاز الطهي بمنزل المواطن ”الساعدي الحمر”، لافتاً إلى أن التفجير لم يسفر عن أضرار بشرية تذكر .

وذكر الشاهد أن المنزل الذي وقع به الانفجار يقع في منطقة حي النعيمي باتجاه طريق زاوية الطيلمون، لافتاً إلى أن الانفجار كان نتيجة تسرب في الأسطوانة ولم يتمكن صاحب المنزل من السيطرة عليه .

وأشار إلى أن التفجير أسفر عن انهيار حائط المطبخ بالمنزل، وتصدعات بسيطة في المنزل . (وال – سلوق) ع م

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