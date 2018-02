أكد عميد بلدية سبها حامد الخيالي، احتلال مطار سبها من قبل مجموعة مسلحة ليس لها أي علاقة أو صلة بليبيا، مشيرا إلى أن شهود عيان قالوا إن هذه القوة تحمل أعلام دول افريقية وأنهم يملكون أسلحة ثقيلة وخفيفة ومتوسطة.

وأفاد الخيالي، أن أهالي سبها يتعرضون منذ 5 أيام لهجوم يستهدف المقرات العسكرية للجيش الليبي، مبيناً بأنه لا يتحدث عن جيش الشرق ولا الغرب بل مقرات جيش ليبيا من قبل قوات أجنبية.

وأشار الخيالي إلى أن احتلال هذه المجموعات الأجنبية لمناطق جنوب سبها يُسأل عليه جميع الليبيين، لافتا إلى أن نصف الجنوب محتل، وبعض المناطق بجنوب سبها محتلة من أجانب غير ليبيين من السودان وتشاد وبعض الدول الأخرى.

وقال الخيالي، إن ” الليبيين يجب أن يعرفوا أن هذه المناطق محتلة وأن ما يقوم به هؤلاء المسلحون تعدي على المناطق الليبية”، متسائلا “لماذا الجيش الليبي ساكت؟”

وأوضح الخيالي، بأن هناك بعض الليبيين الأحرار موجودين في القلعة ويحاولون صد هذا الهجوم وهم رجال من الجيش الليبي وبعض المدنيين الخيرين الذين يواصلون الدفاع المستميت عن قلعة مدينة سبها.

واختتم الخيالي قائلا ” القوة التي هاجمت المنطقة مؤخرا لا تتبع طرف معي، بل أنهم مجموعة مرتزقة من السودان وتشاد تكاتفوا مع بعضهم، لتحقيق هدفهم وهو السيطرة على جنوب ليبيا، كاشفاً عن أنهم اليوم نقلوا بعض العائلات من مناطق الاشتباكات وهم الان مهجرين وتم نقلهم إلى مدارس المدينة لتأمينهم وحمايتهم”.

The post الخيالي: مسلحون يحملون أعلام دول افريقية احتلوا مطار سبها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية