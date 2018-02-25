أبو سبيحة : المجلس الأعلى لقبائل الجنوب يتحفظ بشكل كامل على مجريات ملتقى فزان الأول للمصالحة

قال رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن الجنوب، علي مصباح أبوسبيحة، إن المجلس الأعلى لقبائل فزان يتحفظ بشكل كامل على مجريات ومخرجات ملتقى فزان الأول للمصالحة، الذي عقد في العشرين من فبراير الجاري.

وأوضح أبو سبيحة في تصريح لـ “قناة ليبيا” أن هذا الملتقى مبني على تكتلات قبلية، تزيد من انقسام الجنوب، حسب وصفه.

وأشار إلى أن فزان لا تحتاج إلى تشكيل هياكل جديدة، بل إلى تعزيز الموجود منها.

من جهة أخرى استنكر أبو سبيحة زيارة رئيس وزراء ليبيا السابق علي زيدان إلى مدينة سبها، مبينا أن وجوده في المدينة زاد من تأزم الموقف فيها بحسب وصفه .

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