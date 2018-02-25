أبو شعالة يعلن عن تشكيل لجنة من مصراتة لصياغة ما تداوله الأهالي بشأن ملف تاورغاء

أعلن منسق اجتماع اللجنة المشكلة من أهالي تاورغاء في مصراتة، فتحي أبوشعالة، اليوم عن تشكيل لجنة من مصراتة، مكونة من ستة عشر شخصا من المجتمع المدني والمجلس البلدي وأهالي الشهداء والمفقودين والمتضررين وغيرهم، لصياغة ما تداوله الأهالي بشأن ملف تاورغاء، مشيرا في تصريح لبوابة الوسط، أن اللجنة تسعى إلى لقاء مصالحة بين مصراتة وتاورغاء في الأيام القادمة داخل ليبيا، مضيفا أن الاتفاق الأمني سيكون في صدارة بنود الاتفاق بين البلدتين.

أبو شعالة قال أيضا إن دخول أهالي تاورغاء يجب أن يكون بتنسيق أمني صحيح، حرصا منهم على المنطقتين، محذرا من أن دخول الأهالي إلى المدينة دون أي تنسيق سيفتح الطريق لتنظيم داعش لدخول تاورغاء.

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