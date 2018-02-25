#ليبيا_الآن| أصدرت الحكومة المؤقتة قرار رقم 21 لسنة 2018 بمنح اذن لبلدية #طبرق ، بماشرة إجراءات مشاريع صيانة بالبلدية بمبلغ 12 مليون دينار ليبي .
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