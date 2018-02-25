وزير الصحة المكلف بالحكومة المؤقتة يتابع سير العمل بالقطاع

اجتمع وزير الصحة المكلف بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب، اليوم الأحد، بالبيضاء مع مدراء الإدارات الجدد بالوزارة الذين تم تكليفهم مؤخرا.

وأكد الوزير في مستهل اللقاء اهمية العمل بروح الفريق الواحد ووضع الخطط والاسس لنجاح عمل الوزارة ضمن رؤية جديدة مبنية على الشفافية والوضوح تحفظ إمكانيات ومقدرات الوزارة.

وقال مكتب الاعلام بالوزارة إن الاجتماع ناقش آلية اتخاذ إجراءات الفصل الاداري والمالي للمراكز الصحية ذات الاستقلالية الإدارية والمالية الصادرة بشأنها قرارات من وزارة الصحة والمعتمدة من مجلس الوزراء.

و بحث الاجتماع سبل تطوير المنظومة الصحية داخل مستشفيات العامة والتعليمية والقروية، والخطة المستقبلية لقطاعي الطب العلاجى والوقائى.

كما استعرض المجتمعون الدور الذي قامت به المستشفيات الميدانية الموردة من قبل وزارة الصحة المؤقتة خلال عامي 2016 – 2017 والموزعة علي أربع مناطق بنينا وورشفانة وأوباري والمخيلي، وتابعوا المخصصات المالية المصروفة لها .

وأكد الوزير المكلف الدكتور سعد عقوب خلال الاجتماع ضرورة الاسراع في إنهاء الاجراءات الادارية والفنية للمستلزمات الطبية الخاصة بالمختبرات الطبية الموردة عبر ميناء البريقة التجاري البحري .

وشدد عقوب على ضرورة إحالة تقارير دورية لتوضيح الموقف العام واستغلال الإمكانيات المتاحة وحصر الاحتياجات الفعلية والمتعلقة بتوفير المعدات الطبية وفق استراتيجية وزارة الصحة لعام 2018 .

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