وكيل الصحة بالمؤقتة يجتمع مع مدراء الإدارات لمتابعة أوضاع قطاع الصحة

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة والمكلف بمهام الوزارة سعد عقوب، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع كافة مدراء الإدارات بمقر ديوان الوزارة في مدينة البيضاء، لمناقشة الاسراع في أتمام إجراءات الفصل الإداري والمالي للمراكز الصحية المرافعة وذات الاستقالية والذمة الإدارية والمالية المستقلة وفق قرارات وزارة الصحة والمعتمدة من قبل مجلس رئاسة الوزراء.

وناقش الاجتماع متابعة ما يستجد من أعمال الفترة القادمة، وكيفية تطوير المنظومة الصحية داخل مستشفيات العامة وتعليمية والقروية، والخطة المستقبلية لقطاعي الطب العلاجى والوقائى.

واستعرض الحاضرون خلال الاجتماع آلية عمل المستشفيات وادارات الخدمات الصحية بالبلديات وتحديد دور المستشفيات الميدانية الموردة من قبل وزارة الصحة المؤقتة خلال عامي (2016_2017 ) والموزعة علي أربعة مناطق الصحية في ( بنينا – ورشفانة -اوباري -المخيلي ) والاطلاع علي تأدية مهامها ومتابعة المخصصات المالية المصروفة والممنوحة لها .

وأكد وكيل وزارة الصحة، خلال الاجتماع، علي ضرورة الاسراع في اتمام وأنهاء اجراءات الإدارية والفنية للمستلزمات الطبية الخاصة بالمختبارات الواردة عبر ميناء البريقة البحري .

وطالب الوكيل العام مدراء الإدارات بضرورة الاسراع في إحالة تقرير دوري لتوضيح الموقف العام واستغلال الإمكانيات المتاحة وحصر الاحتياجات الفعلية والمتعلقة بتوفير المواد والمعدات الطبية وفق استراتيجية وزارة الصحة لعام 2018 .

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