عميد بلدية سبها : قوات مسلحة غير ليبية احتلت مطار المدينة ومركز المدينة الطبي يعلن حالة الطوارئ

سبها 25 فبراير 2018 (وال) – أعلنت إدارة مركز سبها الطبي حالة الطوارئ القصوى وذلك نظراً للأحداث التي تمر بها المدينة، مناشدةً جميع العناصر الطبية والطبية المساعدة بضرورة الحضور والالتزام والالتحاق بأعمالهم.

ونوّهت إدارة مركز سبها الطبي في بيان لها إلى أنه تم فتح الباب الخلفي للمركز مقابل سوق العام بمنطقة القرضة.

وصف عميد بلدية سبها حامد الخيالي الأوضاع الإنسانية في المدينة سيئة جدا، مشيرا إلى أن المدينة تعاني من نقص كبير في الوقود والغاز، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي.

وأضاف الخيالي أن هناك أطرافا من دول أفريقية تعتدي على الأراضي الليبية، ولا وجود لأي ردة فعل من كافة الحكومات في ليبيا، حسب قوله.

وأكد عميد البلدية احتلال مطار سبها من قبل مجموعة مسلحة ليس لها أي علاقة أو صلة بليبيا، مشيرا إلى أن شهود عيان قالوا إن هذه القوة تحمل أعلام دول افريقية وأنهم يملكون أسلحة ثقيلة وخفيفة ومتوسطة.

وأفاد الخيالي، أن أهالي سبها يتعرضون منذ 5 أيام لهجوم يستهدف المقرات العسكرية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية .

وأوضح الخيالي، بأن هناك بعض أفراد القوات المسلحة والقوات المساندة من شباب المدينة موجودين في القلعة ويحاولون صد هذا الهجوم .

وفي ذات السياق، عقد اليوم الأحد في مركز سبها الطبي اجتماعاً بين إدارة المركز والمجلس البلدي سبها لمناقشة آخر المستجدات بالمركز الطبي. (وال – سبها) ع م

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