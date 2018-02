المتوسط: مراد فهيد

اختتم مركز دراسات القانون والمجتمع بجامعة بنغازي، مساء اليوم الأحد، مؤتمره حول«دور القانون في المصالحة الوطنية» ابالعاصمة التونسية .

وقالت الدكتورة جازية شعيتير نائب مدير مركز دراسات القانون والمجتمع، في تصريح لـ«المتوسط»، إن هذا المؤتمر هو باكورة الأعمال البحثية في دراسة أكاديمية مشتركة بين المركز وجامعة ليدن الهولندية.

وأشارت «شعيتير» إلي أن المشروع البحثي يهدف إلى دراسة وتقويم دور القانون، الكائن والذي ينبغي أن يكون في مواجهة تحديات رئيسة تتعلق بالمصالحة الوطنية.

شارك في جلسات المؤتمر عضو المجلس الرئاسي، د.فتحي المجبري، بالإضافة إلي نخبة من أعضاء هيئات التدريس بجامعة بنغازي وجامعتي طرابلس وسبها منهم الدكتور زاهي المغيربي والدكتور سليمان محمد إبراهيم عضوي هيئة التدريس بجامعة بنغازي والخبير القانوني الدكتور الكوني اعبودة من جامعة طرابلس والدكتور الشيباني بوهمود عميد جامعة سبها إضافة إلي نخبة من القضاة ، كما حضر المؤتمر أيضا البروفيسور جان ميخائيل أوتز من جامعة ليدن.

The post «جامعة بنغازي» تختتم مؤتمرها في تونس حول «دور القانون في المصالحة الوطنية» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية