الجيش اليمني: مقتل أكثر من 25 عنصرا من الحوثيين بمعارك شرق صنعاء

أفادت قوات الجيش الوطني اليمني، الموالية للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، بمقتل أكثر من 25 عنصرا من مسلحي الحوثيين، في معارك اندلعت بمديرية نهم شرق صنعاء.

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت" عن مصادر ميدانية قولها، إن معارك عنيفة خاضتها قوات الجيش الوطني مع مليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة مسورة، بمديرية نهم، ما أسفر عن مقتل 25 عنصرا من الحوثيين، وجرح آخرين.

وذكرت المصادر، أن قوات الجيش الوطني تمكنت خلال المعارك من تحرير جبال النخَش الإستراتيجية.

وأشارت المصادر، إلى أن "مدفعية الجيش الوطني قصفت مواقع متفرقة للمليشيا الحوثية في عدة مناطق بالمديرية ذاتها، تزامناً مع الاشتبكات، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، علاوة على تدمير خمس دوريات قتالية".

وفي السياق نفسه، قالت المصادر، إن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات جوية، استهدفت عددا من مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية في المديرية، "كبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

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