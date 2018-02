«الإعلاميين الرياضيين» تشهد انضمام أعضاء بالمنطقة الغربية

المتوسط:

أكد عضو مجلس الإدارة والناطق الرسمي للنقابة العامة للإعلاميين الرياضيين ليبيا، فتحي حمزة، انضمام الإعلاميون الرياضيون بالمنطقة الغربية والممتدة من غريان مرورًا بسهل جفارة وحتى مدينة غدامس إلى عضوية النقابة العامة .

وأوضح حمزة في تصريحات صحافية، أن هذا الانضمام جاء بعد إصدار قرار بتكليف مصطفى الحامدي رئيسًا للجنة الانتساب والعضوية بتلك المنطقة، مشيرًا إلى أن المنتسبين هم من مراكز إعلام ومكاتب الأندية ومن الصحف المحلية والصفحات الرياضية والإذاعات المحلية، حيث بلغ عدد الاستمارات التي وصلت بالفعل إلى إدارة النقابة 26 استمارة منتسب .

