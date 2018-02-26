انفجار كبير في مدينة ليستر البريطانية والشرطة تحذر السكان من الاقتراب | فيديو

أعلنت الشرطة البريطانية وقوع "حادث كبير" بعد تقارير عن سماع دوي انفجار في مدينة ليستر، وسط إنجلترا.

وتقول الشرطة، إن ضباطها يتابعون الآن، عملية بحث وإنقاذ في مسرح الانفجار الذي وقع في منطقة هنكلي رود، وتم إغلاق بعض الشوارع المؤدية إلى المكان، ووجهت نداءات إلى السكان بتجنب الاقتراب من المنطقة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة، إن رجال خدمات الطوارئ هرعت إلى المكان ترافقهم ست سيارات إطفاء.

ونفلت وكالة رويترز للأنباء عن أحد رجال الإطفاء في غرفة للتحكم بمدينة ليستر قوله "تلقينا بلاغا قبل حوالي ساعة بعد تقارير عن انفجار كبير وانهيار أحد المباني".

وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر "كل خدمات الطوارئ تتعامل مع هذا (الحادث) حاليا".

وتظهر صور وفيديوهات بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي ما يبدو أنه متجرا، يمكن رؤيته عن بعد، وتتصاعد منه ألسنة لهب.

وقالت ألبنا مارواها، وهي من سكان المنطقة لبي بي سي "سمعت صوت انفجار قوي واهتز المنزل ورأينا ألسنة لهب".

وأضافت "لايزال بالإمكان رؤية الدخان يتصاعد وخدمات الطوارئ هناك بعض المحال التجارية بالمكان وهي محاطة بمنازل".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا