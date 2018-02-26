باريس سان جيرمان يحسم كلاسيكو فرنسا بثلاثية بمارسيليا ويخسر نيمار

كتب- محمود السيد

فاز فريق باريس سان جيرمان، على مضيفه مارسيليا بثلاثية نظيفة في كلاسيكو فرنسا ضمن مباريات الجولة الـ27 من منافسات الدوري الفرنسي، التي أقيمت اليوم بحديقة الأمراء.

وسجل أهداف سان جيرمان الثلاثة مبابي ورونالدو بهدف ذاتي وكافاني في الدقائق 10 و27 و55 من زمن اللقاء، وخرج نيمار في الدقيقة 83 من زمن اللقاء محمولًا على ناقلة وسط حزن شديد على وجه البرازيلي قبل 10 أيام من لقاء الإياب في دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في حديقة الأمراء.

وحقق بهذا الفوز فريق باريس سان جيرمان أطول مسيرة في تاريخه بملعبه بالدوري الفرنسي 18 انتصارا على التوالي، رفع باريس سان جيرمان رصيده لـ71 نقطة في صدارة الدور بينما توقف رصيد مارسيليا عند النقطة 55 بالمركز الثالث.

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