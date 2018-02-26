الشرطة البريطانية تستبعد فرضية العمل الإرهابي في انفجار مدينة ليستر.. وإصابة 6 أشخاص

استبعدت الشرطة البريطانية فرضية أن يكون الانفجار الذي وقع في مدينة ليستر بوسط البلاد، عملا إرهابيا.

وقالت المتحدثة باسم مرفق الإطفاء لوكالة أنباء برس أسوسييشن (بي.أيه)، إن خدمات مكافحة الحرائق والإنقاذ والشرطة المحلية تلقت مكالمات عن الانفجار بدءا من الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش أمس الأحد، وأن ست من مركبات الإطفاء هرعت إلى موقع الحادث.

ذكرت شرطة ليسترشاير على تويتر، أنها طلبت من "الجمهور عدم التكهن ولكن في هذه المرحلة لا توجد إشارة إلى أن هذا الحادث عملا إرهابيا".

وكانت الشرطة أشارت في وقت سابق إلى وقوع "حادث كبير.. وكل خدمات الطوارئ تتعامل حاليا معه".

وغردت مستشفيات ليستر على تويتر، إن سيارات الإسعاف نقلت ستة أشخاص إلى مستشفى، وكان اثنان من المصابين في حالة حرجة، بينما تم تصنيف الآخرين على أنهم "جرحى يستطيعون السير"، ولم يعرف بعد سبب الحريق.

وقالت الشرطة، إنه يتم التحقيق في الحادث بالتعاون مع خدمة الإطفاء.

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