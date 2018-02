الاستعداد لعقد الاجتماع الثاني لتنسيق جهود مكافحة الهجرة

يعقد بمقر ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية في العاصمة طرابلس، الاجتماع الثاني لفريق العمل المعني بالهجرة والتنسيق مع المجتمع الدولي.

وأعلن المكتب الإعلامي، أن الاجتماع المقرر انعقاده بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر ديوان الوزارة، يأتي ضمن إطار استمرار التنسيق والتعاون الفني الدولي مع ليبيا، واستكمالا للاجتماع الأول الذي عقد في نوفمبر من العام الماضي.

ويهدف فريق العمل إلى تنسيق الاستراتيجيات والسياسات المشتركة المتعلقة بالهجرة، وإلى تأسيس منبر للنقاش البناء، بهدف توفير آليات وحلول لتنظيم عملية التصدي لظاهرة الهجرة بنجاعة، مع احترام حقوق الإنسان، والحد من آثار الهجرة غير الشرعية.

