لجنة القوافل الطبية: تم إرسال 30 طبيب لتشغيل مراكز الرعاية الصحية في مدينة سرت

ليبيا – أعلن رئيس لجنة القوافل الطبية أشرف أبورقبة عن وصول قافلة طبية تضم 30 طبيباً من كل التخصصات الطبية لمدينة سرت بهدف إجراء كشوفات طبية في كل مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمدينة ولمدة ثلاثة أشهر متواصلة.

وأكد أبورقبة بحسب المكتب الاعلامي لصحة الوفاق أن القافلة التي تسيرها لجنة القوافل الطبية بالوزارة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية تعمل من خلال خطة تم الإعداد لها مسبقاً ستشمل تشغيل مجمع عيادات سرت المركزي أيضاً يومياً منذ الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 ليلاً.

وكشف رئيس لجنة القوافل الطبية عن عزم قوافل اللجنة التوجه لـ 10 مدن تقع جنوب البلاد لإجراء كشوفات طبية لمدة 6 أشهر متواصلة وهي “سبها، هون، زلة، تيساو، العوينات، أوباري، الشويرف، برقن، غات، العوينات”.

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