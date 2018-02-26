منع نازحي تاورغاء في مخيم قرارة القطف من التقدم إلى مدينتهم

أخبار ليبيا24

أفاد الناشط بالمجتمع المدني عماد رقيعة بأن عدد كبير من أهالي نازحي تاورغاء بمخيم قرارة القطف شرقي بني وليد، منعوا من محاولة التقدم إلى مدينتهم.

وأضاف رقيعة في تدوينه على صفحته بموقع فيسبوك أن دورية استطلاع تابعة للمجموعات المسلحة المتواجدة في بوابة طريق النهر قامت بإرجاعهم إلى المخيمات.

وأوضح الناشط في المجتمع المدني أن ما دفع النازحين للتقدم هو سوء الأحوال الجوية من هطول شديد للأمطار تسبب في ارتفاع منسوب المياه في المخيمات ، فضلا عن اقتلاع الرياح لعدد من تلك الخيام مما دفعهم إلى التقدم صوب مدينتهم لمسافة تزيد عن 7 كيلو مترات سيرا على الأقدام.

وحمل الناشط بالمجتمع المدني حكومة الوفاق غير مسؤولية أزمة النازحين مناشدا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بتوفير العودة الآمنة والطوعية لهؤلاء النازحين دون قيد أو شرط بما هو معمول به وفق القوانين الدولية.

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