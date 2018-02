باني : الجميع في الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي سيعمل لأجل تأمين المدينة

المتوسط:

أكد عقيد طيار أحمد باني برئاسة المكتب الإعلامي للغرفة الأمنية المشتركة بنغازي، ” إن الجميع سيعمل من أجل تأمين المدينة.

وأضاف باني ، خلال تصريحات صحفية له، ” أنه سيسعى لوضع حله جديدة للإعلام العسكري “.

وكان الفريق عبد الرازق الناظوري رئيس الأركان العامة والغرفة الأمنية المشتركة بنغازي ، قد أعلن عن تكليف عقيد طيار أحمد باني برئاسة المكتب الإعلامي للغرفة، أمس الاثنين .

