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باني : الجميع في الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي سيعمل لأجل تأمين المدينة

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:
أكد عقيد طيار أحمد باني برئاسة المكتب الإعلامي للغرفة الأمنية المشتركة بنغازي، ” إن الجميع سيعمل من أجل تأمين المدينة.
وأضاف باني ، خلال تصريحات صحفية له، ” أنه سيسعى لوضع حله جديدة للإعلام العسكري “.
وكان الفريق عبد الرازق الناظوري رئيس الأركان العامة والغرفة الأمنية المشتركة بنغازي ، قد أعلن عن تكليف عقيد طيار أحمد باني برئاسة المكتب الإعلامي للغرفة، أمس الاثنين .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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