المتوسط:

أقيمت ورشة عمل لمعلمات اللغة الأمازيغية بمشاركة 64 معلمة تحت إشراف مكتب تعليم اللغة الأمازيغية ببلدية زوارة .

وتطرقت الورشة لمناقشة المشاكل الفنية التي تواجه التلميذ والمعلم ومناقشتها بطريقة علمية ووضع حلول لها من خلال خطة موحدة ومعالجة عدم انضباط الجداول وتوزيع المناهج بشكل مناسب على طيلة أشهر الدراسة.

The post تنظيم ورشة لمعلمات اللغة الأمازيغية ببلدية زوارة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية