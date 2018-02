ارحيم: لم نقدم طلب لحكومة الوفاق لاعتماد تعيين 18 ألف باحث عن العمل

المتوسط

أكد مدير مكتب العمل والتأهيل طبرق جاسم بوبكر ارحيم ،” إن المكتب لم يتقدم بطلب لحكومة الوفاق الوطني من أجل اعتماد تعيين 18 ألف باحث عن العمل”.

وأضاف ارحيم، خلال تصريحات له،” أن قرار التعيين رقم (129) لسنة 2006 صادر من عميد بلدية طبرق ومعتمد من قبل الحكومة الليبية المؤقتة”.

وأوضح ارحيم ” هذا القرار صدر في عام 2006 ولكن بعد تولينا لمهام إدارة المكتب في مطلع العام 2015 قمنا بالتنسيق مع المجلس البلدي بتفعيله وقدمناه لرئاسة مجلس الوزراء فقامت باعتماده وعمل لجان لمتابعته”، مضيفا ،” أنه أعطى المدرجين بالقرار مدة 45 يوم لتسليم إجراءاتهم بناء على طلب وزير العمل والشؤون الاجتماعية حتى يتسنى لهم تحري الدقة في البيانات وبعدها سيحال الموضوع لوزارة المالية للقيام بإجراءاتها”.

