المتوسط:

اجتمعت إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس في جامعة طبرق لبحث سير العملية التعليمية، أمس الاثنين.

وحضر الاجتماع رئيس وأعضاء لجنة حصر الساعات التدريبية ومتابعة الأداء بالجامعة،ومنسقي مكاتب أعضاء هيئة التدريس.

وبحث الحضور حزمة من الأمور المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في كل الكليات.

The post هيئة تدريس جامعة طبرق تجتمع لبحث سير العملية التعليمية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية