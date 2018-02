المتوسط:

أكد مركز بنغازي الطبي ، ” أنه يحتاج التعاقد مع عناصر طبية مساعدة من حملة المؤهلات العلمية للعمل في المركز” .

وقال مدير مكتب الإعلام في المركز خليل قويدر،”إن المركز بحاجة للتعاقد مع عناصر طبية مساعدة من حملة المؤهلات الدبلوم العالي،بكالوريوس تمريض”، موضحا ” إن على المتقدم أن يتعهد الالتزام بنظام العمل التناوبي،ومن يأنس في نفسه القدرة والكفاءة التقدم بطلبه “.

