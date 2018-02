معهد الخبرة القضائية والدراسات التخصصية ببنغازي ينظم دورات اللغة الإنجليزية

المتوسط:

أكد معهد الخبرة القضائية والدراسات التخصصية ببنغازي، ” بدء دورات تقوية في مادة اللغة الإنجليزية منهج كامل”.

وأوضح مدير مكتب مدير عام معهد الخبرة القضائية والدراسات التخصصية بنغازي طارق محمد عريبي ،” إن الدورات تشمل الجنسين للمرحلتين الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية التي ستنطلق يوم 15 مارس المقبل بمدرسة شهداء يناير خلال الفترة المسائية على تمام الساعة الرابعة وحتى الثامنة مساءً”.

