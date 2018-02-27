مقتل أكثر من 30 شخصا في زلزال بغينيا

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 30 شخصا، بينهم 4 أطفال، في عداد القتلى إثر زلزال بقوة 6ر7 درجة على مقياس ريختر ضرب غينيا الجديدة.

وضرب الزلزال منطقتي "ساوثرن هايلاندز" و"هيلا"، وهما من المناطق النائية على بعد نحو 560 كيلومترا شمال غربي العاصمة بورت مورسبي، صباح أمس الإثنين، وتسبب في انقطاع الاتصالات وتوقف وسائل النقل.

ويعتقد أن 13 شخصا لقوا حتفهم في ميندي، عاصمة ساوثرن هايلاندز، بينما قتل 18 آخرون في منطقتي كوتوبو وبوسيف، حسبما أفادت صحيفة "بوست كوريير".

وتردد أن أكثر من 300 شخص أصيبوا جراء الزلزال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا