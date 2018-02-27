خارجية الوفاق :الحصول على جواز سفر حق لكل الليبيين

أكد أحمد الأربد مدير المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني تعمل بشكل دائم ومستمر لإنجاز وطباعة وثائق السفر للمتقدمين من المواطنين الليبيين المغتربين بالخارج بدون استثناء لأحد وأن خدمة الحصول على جواز السفر الليبي هي متاحة لكل الليبين وهذا حق مشروع .

ونوه أن إدارة الشؤون القنصلية تشرف على مكتب جوازات الإصدار الخارجي والإدارة تعمل بشكل يومي بما فيها أيام العطل الرسمية والأسبوعية الجمعة والسبت وأن كل الموظفين يعملون بجد ومثابرة سواء إدارة الشؤون القنصلية بالوزارة أو القنصليات الليبية بالخارج التي توجد بها محطات التصوير لغرض الحصول على جواز سفر وهي تسعى لأن يتحصل كل مواطنة و مواطن على جواز السفر بدون تأخير أو مماطلة أو أهمال وأن كل الطلبات حاليا هي في مرحلة التنفيذ والطباعة في مصلحة الجوازات والجنسية بالعاصمة طرابلس وبعدها تسلم لإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية لنقلها للقنصليات المعنية بالتسليم للمواطنين .

هذا وسوف تقوم مصلحة الجوزات والجنسية وشؤون الأجانب بالتنسبق مع إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية باعتبارها الإدارة المشرفة علي القنصليات في الخارج بتركيب عدة محطات تصوير بالخارج ومن بين تلك الدول الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب إفريقيا و إيطاليا والعاصمة لندن بالمملكة المتحدة واسطنبول بتركيا ومالطا كمرحلة أولى ، و سيكون ذلك خلال الفترة القريبة القادمة بمشئية الله تعالى وتوفيقه .

وحاليا تم تسليم جوازات السفر العادية الجاهزة التي تخص المواطنين المغتربين بالخارج الذين تم تصويرهم ، بكل من القنصلية الليبية بمدينة مرسيليا بفرنسا والقنصلية الليبية بالعاصمة كوالالمبور بماليزيا والقنصلية الليبية بالعاصمة برلين بجمهورية ألمانيا الإتحادية إلى إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية التي قامت بإيصالها وتسليمها لأصحابها المقيمين في تلك الدول .

كما سيتم خلال الفترة القادمة تسليم جوازات السفر العادية للجالية الليبية بجمهورية مصر العربية الشقيقة التي تم الإنتهاء من تجهيزها بالعاصمة طرابلس من خلال القسم القنصلي بالسفارة الليبية بالقاهرة .

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