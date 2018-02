العامة للكهرباء تعلن انقطاع الكهرباء بمنطقة الجبل الغربي

المتوسط:

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن خروج محطة توليد بمنطقة باطن الجبل الغربي (شكشوك الرويس) جراء موجة قوية من الرياح بالمنطقة.

وأفادت الشركة أن الرياح تسببت في انفصال الطاقة الرئيسية بالمنطقة وفقد نحو 610 ميجاوات من القدرات المتاحة بالمحطة.

واوضحت الشركة إلى أن هناك عجز في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية ماسيؤدي إلى ضرورة طرح الاحمال يدويا للمحافظة على سلامة واستقرار الشبكة الكهربائية.

