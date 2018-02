شركة ليبية تُشارك بمعرض التكنولوجيا في برشلونة

المتوسط:

تُشارك الدولة الليبية في معرض التكنولوجيا والتقنية، الذي افتتح الاثنين في مدينة برشلونة الإسبانية، ويستمر حتى تاريخ 1 مارس المقبل، إذ يعتبر معرض التكنولوجيا والتقنية أقوى وأشهر المعارض في العالم بهذا المجال، وتشارك فيه شركات من مختلف دول العالم.

كما تشارك شركة الحمراء القابضة إسبانيا التابعة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، بجناح تحت اسم ليبيا، وهي الشركة الليبية الوحيدة المشاركة في هذا المعرض، حيثُ إنّ الغرض من المشاركة بالدرجة الأولى ربحي من خلال تقديم خدمات داخل أوروبا في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات، وتحسين صورة ليبيا بالخارج.

