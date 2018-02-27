تمديد فترة تسجيل الناخبين الليبيين في الخارج إلى 12 من مارس المقبل

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الإثنين، عن تمديد فترة تسجيل الناخبين بالخارج حتى 12 من مارس المقبل، بدلا من الموعد السابق لإقفال منظومة التسجيل وهو الأول من مارس القادم.

وأرجعت المفوضية على صفحتها الرسمية بفيسبوك، سبب التمديد إلى تلقيها طلبات من المواطنين الليبيين المقيمين بالخارج والذين لم يتمكنوا من التسجيل في منظومة الناخبين حتى الآن، بسبب بعض الصعوبات الفنية المتعلقة بهم.

وبلغ إجمالي المسجلين في الخارج وفق ما نشرته المفوضية يوم الأحد الماضي، 4 الأف و389 ناخب، داعية المواطنين إلى الاستفادة من فترة التمديد وسرعة التسجيل.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، في مؤتمر صحفي في بداية فبراير الجاري، بدأ فترة تسجيل الناخبين لليبيين المقيمين في الخارج، وحددت الموقع الإلكتروني voteabroad.ly لتسجيل الجالية الليبية المقيمة بالخارج.

يُذكر أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أقفلت في منتصف فبراير الحالي سجل الناخبين في الداخل، حيث بلغ إجمالي المسجلين قاربة 2.5 مليون ناخب.

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