«الوطنية لحقوق الإنسان» ترصد مُعاناة المواطنين في سبها

قال أحمد عبد الحكيم حمزة مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إنّ مدينة سبها تُعاني من نقص في الغاز والوقـــود ونقص في الكوادر الطبية والطبية المُساعدة، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي، فضلاً عن الميليشيات الإفريقية التي تُزعزع الأمن وتُحاول احتلال الأرض.

وأشار مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال تصريحات صحافية، إلى أنّ الحكومات والشارع الليبي لا عين ترى ولا أذن تسمع، قائلاً: «اللهم احفظ أهلنا في سبها وفرج كربهم».

