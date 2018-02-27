أول تعليق من آمر ” اللواء السادس مشاة ” عن تنحيته من منصبه وأحداث مدينة سبها

ليبيا – أكد آمر اللواء السادس مشاة بسبها العميد حميد العطايبي عودة الهدوء وإستقرار الوضع الأمني فى مدينة سبها وعموم مناطق الجنوب وذلك عقب يومين من تنحيته من منصبه من قبل القيادة العامة وتكليف العميد خليفة عبدالحفيظ خليفة آمراً للواء .

وقال العطايبي خلال مداخلة هاتفية لنشرة أخبار قناة”التناصح” وتابعتها صحيفة المرصد إن هناك عصابات خارج الشرعية من “العدل و المساواة ” و “المعارضة التشادية” في الجنوب تحتل البلاد بدعم خارجي أو داخلي.

وأضاف أن هذه المجموعات لا تسيطر حالياً على أي شيء كما أن محيط اللواء السادس و مطار تمنهنت تحت السيطرة، لافتاً إلى أنه خلال اليومين الماضيين تم شن هجمات شديدة على اللواء السادس مشاة من قبل المعارضة التشادية و العدل و المساواة و العصابات الخارجة عن الشرعية على حد قوله.

وبشأن وجود تواصل بين اللواء السادس مشاة و وزارة الدفاع حول ما يحدث في مدينة سبها أوضح العطايبي أنهم يتبعون لحكومة الوفاق و وزارة الدفاع و رئاسة الأركان العامة لذلك يتم التعامل وفق الإجراءات القانونية و التعليمات الصادرة من هذه الجهات فقط.

وعلق آمر اللواء السادس مشاة بسبها على قرار تعيين آمر للواء من قبل القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر قائلاً :” لا علاقة لنا بهذا القرار لا من قريب و لا من بعيد و سمعنا بهذا القرار في وسائل الإعلام و تفاجئنا به كما أن اللواء السادس يتبع حكومة الوفاق و لم يصلنا أي دعم من حكومة الشرق و لا علاقة لنا بها”.

وعن المخططات التي سيقوم بها اللواء السادس مشاة في الساعات القادمة لفت إلى ان مايحدث الآن في سبها عبارة عن إحتلال أجنبي من العدل و المساواة و المعارضة التشادية، مشيراً إلى أن تحركاتهم تتوقف على موقف حكومة الوفاق فإن قدمت الدعم للواء من المؤكد أنه سيتم دحرهم إلى الحدود التشادية و النيجيرية.

وفي ختام المداخلة لفت آمر اللواء السادس مشاة بسبها إلى عدم تلقيهم لغاية الآن أي دعم من قبل حكومة الوفاق التي قال بأنهم تابعون لها .

المرصد – متابعات

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