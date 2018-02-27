حقيقة العثور على جثة طفلة في حاوية قمامة بسبها

نفى مركز سبها الطبي ،اليوم الثلاثاء ،ما راج حول العثور على جثة طفلة في حاوية قمامة بمنطقة المهدية ،وذلك بعد أسبوع من اختطافها.

و أكد المركز في توضيح له للعموم ،إنه لا وجود لعائلة في سبها تحمل الاسم المتداول ،فضلا عن عدم استقبال ثلاجة المركز أي جثة لطفلة.

في سياق آخر اعلن مركز سبها الطبي حالة الطوارئ القسوى على خلفية الاحداث التي تمر بها المدينة ،كما ناشد جميع العناصر الطبية و الطبية المساعدة بضرورة الحضو و الاتزام و الالتحاق بأعمالهم من العلم بأنه تم فتح الباب الخلفي للمركز مقابل سوق العام بمنطقة القرضة.

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