ليبيا.. غياب الحماية يهدد آثار جبال أكاكوس

جبال أكاكوس الواقعة جنوب غرب ليبيا، والتي تتميز بكهوفها القديمة والغنية بمجموعة الرسومات الجدارية التي تعود الى آلاف السنين. مشكلة تؤرق المرشدين السياحيين في ليبيا وهي أن هذه الآثار تتعرض إلى التخريب منذ تدهور الوضع الأمني على إثر الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.

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