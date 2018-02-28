مؤتمر أنصار النظام الجماهيري يحذر من مشروع تقسيم البلاد

قال مؤتمر انصار النظام الجماهيري والقوى الوطنية أنه يتابع عن كثب ما وصفها بـ”بوصلة المشاريع الغربية التآمرية الرامية لتقسيم ليبيا إلى ثلاث أقاليم وفقا لما كشفت عنه صحيفة ذا تايمز”، لافتاً إلى عودة إيطاليا لماضيها الاستعماري لتفتيت البلاد التي تعيش محنة السيادة والوحدة والأمن منذ سبع سنوات حسب البيان.

وأكد المؤتمر في بيان له، يوم الثلاثاء، أن الصراع الداخلي تتعاظم معه مخاطر تقسيم الوطن الذي يترتب عليه انعكاسات سلبية في المجال الوطني الليبي وفي المجال الإقليمي، معتبراً أبرز انعكاساته السلبية أنه سيعطي للجماعات الإرهابية قدرة لتنفيذ مشروعهم (دولة الخلافة) والذي سيعمل على تكريس الفوضى في الداخل ونقل حالة عدم الاستقرار لدول الجوار لأنه يصب في مصلحة جماعة الإخوان المتأسلمين الإرهابية”حسب وصفه.

وأشار البيان، إلى أن الاطماع الخارجية لبعض الدول في الموارد، والثروات الليبية يجعلها تخطط بإصرار لجعل الوطن مجزأ تنتابه الصراعات والفتن.

وطالب المؤتمر في بيانه مواجهة مشروع تقسيم ليبيا الذي له تداعيات سياسية و اقتصادية واجتماعية وأخرى إقليمية، بإرادة وطنية واحدة لدحر شبح التقسيم والفرقة الذي يهدد الوطن والمنطقة، داعيا مؤتمر القبائل المدن الليبية لعقد اجتماع طارئ لتجاوز الخلافات القائمة بين الليبيين واحباط مراهنات التجزئة، وحماية الوطن من شر المؤامرات الداخلية والخارجية، مناشدا القوى الوطنية كافة المكونات السياسية الوطنية لتوحيد قواها وجهودها لمجابهة خطر مشاريع التقسيم و التجزئة.

وأختتم البيان بالتأكيد على أن إرادة الشعب الليبي هي الوسيلة الأقوى لإحباط مشاريع تمزيق ليبيا، مؤكداً على أن المخططات الصادرة عن دوائر المخابرات الغربية غير مسؤولة وتنم عن جهل بواقع ليبيا والمنطقة التي سيعمق فيها التقسيم حالة الفوضى، والإرهاب التي تشكل خطرا كبيرا على الأمن، والسلم الدوليين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية